12 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: fdlx.com

Житель Челябинской области лишился денег в поисках приватных знакомств

Житель Челябинской области лишился более 20 тысяч рублей, которые он перевел "администратору сайта приватных знакомств", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина через интернет пытался найти себе подругу на время. На одном из электронных ресурсов "по оказанию приватных услуг" потерпевший нашел телефон администратора и связался с ним. По телефону мужчина согласился заранее оплатить услуги, в том числе по аренде места для встречи в Миассе.

Потерпевший сделал три перевода на общую сумму 21,5 тыс. рублей. Когда от мужчины потребовали еще сделать перевод, он понял, что его обманывают и прекратил разговор с "организаторами досуга".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: знакомства, мошенничество,



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