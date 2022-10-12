Нижний Тагил приступил к обновлению парка трамваев

В Нижний Тагил прибыл первый трамвай, с которого начнется обновление городского общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев. Вагон был закуплен и доставлен в рамках проекта "Экология"

"Программа начала работать. Мы обновляем трамвайный парк. Это позволит нам убрать с линии вагоны, выработавшие свой ресурс, сделать поездки тагильчан более комфортными. До выхода на линию он пройдет сборку, наладку оборудования и обкатку", - рассказал градоначальник.

Он также добавил, что к концу года в город доставят восемь трамваев модели 71-412, а после Нового года трамвайный парк Нижнего Тагила пополнится еще на 4 единицы транспорта.

Напомним, что с 1 сентября по 31 декабря жители Свердловского области смогут ездить на общественном транспорте со скидкой в 10 рублей.