Россия не будет поставлять энергоресурсы государствам, которые установят потолок цен – Путин

Хотя Россия всегда выполняет свои обязательства, она не будет действовать вопреки здравому смыслу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. "Мы не станем поставлять энергоресурсы тем государствам, которые установят потолок цен. Мы не будем действовать себе в ущерб", - заявил глава государства.

"Допустим, будет введён потолок цен на нефть. Но где гарантии, что потолок не будет введён и в других отраслях? Никто таких гарантий не даст. У Запада есть опыт разрушения традиций, теперь он угрожает разрушить свободу предпринимательства", - пояснил Путин.

Он также сообщил, что поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти: "Оно направлено на балансировку мирового рынка".

Президент добавил, что Россия сохранит до 2025 года нефтедобычу на текущем уровне.

Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций, в котором в том числе будет установка потолка цен на российскую нефть, доставляемую морским путем.