12 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ЦБ заявили о риске "ипотечного пузыря" из-за низких ставок

Ипотечные кредиты с субсидией от застройщика по низким ставкам (до 0,01% годовых) могут нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы. Такие выводы сделали в Центральном банке (ЦБ) России на основе доклада для общественных консультаций.

В документе говорится, что широкое распространение "льготной ипотеки от застройщика" искажает показатели состояния и динамики рынка. Центробанк намерен ограничить распространение таких схем кредитования, пишет "Ъ". Из материалов доклада следует, что при оформлении ипотеки со сниженными ежемесячными платежами заемщик рискует лишиться возможности продать недвижимость по той же цене, по которой она была куплена, из-за завышения цены приобретаемой недвижимости. В ЦБ считают, что такие обстоятельства могут ограничить людей в возможностях улучшать жилищные условия в будущем. Кроме того, снижение процентных выплат по кредиту влияет на налоговый вычет по процентам, что снижает совокупную выгоду для заемщика.

Банки могут недооценивать процентные риски, рассчитывая, что заемщики погасят такие кредиты досрочно, как и классическую ипотеку. Однако, согласно докладу ЦБ, с учетом экстремально низких ставок заемщикам это невыгодно. Также растет нагрузка для госбюджета из-за необходимости государства субсидировать выданные в рамках "льготной ипотеки от застройщика" кредиты в течение более длинного срока.

Теги: Банки, льготный кредит, ипотечный пузырь



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