К 300-летию Екатеринбурга у Главпочтамта появится остановка "Нулевой километр"

К празднованию 300-летия Екатеринбурга у Главпочтамта появится остановка "нулевой километр". Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.

"Заменим обязательно остановочный комплекс, это "нулевой километр" Екатеринбурга. Мы сейчас как раз объявили архитектурный конкурс. Это будет нестандартный остановочный павильон, который мы обязательно закончим к юбилею", - сообщил градоначальник.

Напомним, что памятник "нулевому километру" расположен в самом здании Главпочтамта и выглядит как круг с картой Среднего Урала внутри.