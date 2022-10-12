Современные школы, отсутствие граффити и новая плитка. Что ожидает Екатеринбург к его 300-летию

Екатеринбург продолжает преображаться к своему 300-летнему юбилею. Сегодня мэр Алексей Орлов посетил социально значимые объекты города, чтобы проверить ход строительных и ремонтных работ. На этот раз в список объезда градоначальника попали школы №40 и №120, а также Исторический сквер.

"Сороковая школа - это объект, который стоит на контроле у президента Российской Федерации. Старую школу снесли, долго не решался вопрос с финансированием. Такой первый депутатский наказ, который я получил, когда заступил на должность главы города - это сороковая и сорок первая школа - сегодня оба объекта в работе. Работы идут активно, школа будет самой современной", - заявил Орлов.

Сейчас школа готова на 20%. Изначально объект планировалось сдать в декабре 2024 года, однако строители идут на опережение и уже в конце 2023 года объект может быть сдан в эксплуатацию. Это, как рассказал журналистам директор МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" Игорь Кунгурцев, будет зависеть от финансирования федерального Министерства просвещения.

Общая площадь здания 24 тыс. 194 кв.м. Учебное учреждение рассчитано на 40 классов, в которых будут учиться до 1 тыс. школьников младших и средних классов. Внутри три спортивных зала, актовый на 430 мест, столовая на 510 мест, библиотека, медиа-центр, зоны коворкинга, спортивная площадка, площадка для воркаута и многое другое. Особая фишка - это возможность свободно гулять по кровле здания.

"Школа в принципе нестандартная. Мы на каждый участок разрабатываем свой индивидуальный проект, чтобы соответствовал всем нормам. Из фишек можно выделить эксплуатируемую на втором этаже зону, куда дети могут выходить и прогуливаться, при этом не выходя из самого здания. Там порядка 500 "квадратов". Такого в школах у нас нигде нет, и это будет первая школа, где будет эксплуатируемая кровля. Пока там просто площадка в тротуарной плитке, а потом уже школа сама решит что будет доделывать", - рассказал Кунгурцев

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Второй на очереди стала пристройка к школе №120. По словам мэра, город побил свой собственный рекорд, ведь меньше чем за год был отстроен полноценный современный корпус на 600 мест. Объект планируется сдать уже в декабре этого года. Помимо классов, предусмотрены два спортзала 30х18 и 12х12 кв.м. для занятий спортом и хореографией, а также непохожий на другие актовый зал на 422 места.

Все что касается нового корпуса, в том числе и спортивная площадка, будут эксплуатироваться не только школой, но и всеми жителями района. Именно такого курса держится мэрия - сделать объекты школьной и детсадовской инфраструктуры доступной для всех горожан.

Со старым корпусом новый соединен стеклянным коридором. Для лучшего сочетания зданий, глава города уже договорился с подрядчиком о ремонте старого фасада и кровли. Внутри же, по словам Алексея Орлова, школа далеко не в худшем состоянии, а потому ремонт там проведут при наличии возможности.

Последней точкой стали Плотинка и Исторический сквер в центре города. Главе Екатеринбурга показали новый постеленный газон и обозначили оставшийся объем работы. Уже в 2023 году горожане смогут наблюдать в сквере новые скамейки, урны, граффити на лестнице со стороны Площади 1905 года сотрут, а покосившиеся ворота, принадлежащие уральскому филиалу АУИПИК (им же принадлежит Водонапорная башня у Плотинки) будут наконец приведены в порядок.

"Что касается объекта благоустройства, у нас завершается сезон. Все работы, которые мы планировали, мы их завершаем с очень неплохим качеством. Остаются небольшие вопросы по Историческому скверу, но эти вопросы мы сегодня рассмотрели и обсудили - решение есть. А самое главное, что наконец-то мы приведем в порядок ворота. Это федеральная собственность и сегодня представители АУИПИК были, научно-проектная документация со стороны Воеводина готова. Вот два объекта, по которым представители АУИПИК взяли на себя обязательства к юбилею Екатеринбурга привести в порядок", - заявил градоначальник.

Он также добавил, что по установке бюстов Петра I и Екатерины I пока все еще ведутся обсуждения. Возле павильона "Цветы" на границе Исторического сквера также в скором времени может появиться общественный объект, например, ресторанчик. Сейчас зона огорожена забором - там проводятся археологические работы из-за находящегося вблизи ОКН. Территория частная и пока подрядчик не сообщал в мэрию, что хотел бы видеть на своей земле.

"Я не знаю, что там появится. Это вопрос уже к собственнику, но в любом случае мы будем проводить согласование - это ни в коем случае не будет жилое помещение. Очень надеюсь, что это будет объект общественного питания какой-нибудь, ресторанчик, потому что здесь формируется прогулочная зона, на которой, я надеюсь, будут массово гулять жители Екатеринбурга и гости города. Я думаю, этот объект будет очень востребован", - заявил Орлов.

Он также отметил, что ремонтные работы, которые перенесутся на 2023 год, не доставят горожанам никаких неудобств. Строительный мусор, который накопился на Плотинке, также в скором времени уберут.