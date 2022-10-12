СБУ объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Пермского края

Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Пермского края.

По данным РБК-Пермь, в розыск объявлены депутаты Игорь Шубин, Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин и Дмитрий Скриванов. Их обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность". А сенаторов Андрея Климова и Алексея Пушкова в "ведении агрессивной войны". Сенаторам СБУ предписано задержание под стражей, они числятся как лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования.

Напомним, ранее СБУ объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. Сразу после этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Медведева.

В СКР сообщают, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших решения.

Также СБУ объявили в розыск парламентариев и сенаторов от Тюменской области.