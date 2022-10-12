В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу

В Челябинской области отменен карантин по птичьему гриппу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, очаг птичьего гриппа зафиксирован в селе Халитово Кунашакского района. Погибли домашние гуси. По предварительным подсчетам, пало 80 птиц 2022 года рождения. Были взяты пробы, которые подтвердили птичий грипп. Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз. Всего в этом населенном пункте содержится 2 тыс. 23 головы домашней птицы. В населенном пункте и угрожаемой зоне был введен карантин.

Были проведены необходимые мероприятия по ликвидации очага, что позволило добиться отменены карантина.

"В настоящее время регион Челябинской области имеет статут по гриппу птиц как благополучный с вакцинацией, за исключением территории Кунашакского района, который по-прежнему сохраняет статут неблагополучного с вакцинацией", - сообщили в пресс-службе управления.