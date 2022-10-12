На ЗАЭС пыталось проникнуть около 30 диверсантов – врио губернатора Запорожья

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запускать Запорожскую АЭС в ближайшее время не планируется.

Также глава региона рассказал, что около 30 диверсантов пытались проникнуть на территорию станции. Они были ликвидированы, большинство лодок, на которых диверсанты пытались подплыть к станции (станция находится на берегу Днепра), потоплено.

Ранее "Росэнергоатом" создал АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС".

"Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", - заявил Балицкий.

Между тем, украинский концерн "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС осталась полностью обесточенной из-за повреждения подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области. На ЗАЭС в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. "Энергоатом" подготовил и отправил на станцию партию дизельного горючего, но российская сторона не пропустила ее.