12 Октября 2022
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Происшествия
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

На ЗАЭС пыталось проникнуть около 30 диверсантов – врио губернатора Запорожья

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запускать Запорожскую АЭС в ближайшее время не планируется.

Также глава региона рассказал, что около 30 диверсантов пытались проникнуть на территорию станции. Они были ликвидированы, большинство лодок, на которых диверсанты пытались подплыть к станции (станция находится на берегу Днепра), потоплено.

Ранее "Росэнергоатом" создал АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС".

"Вся необходимая помощь от областного правительства будет оказана, и станция начнёт работать в интересах Запорожской области и всей Великой России", - заявил Балицкий.

Между тем, украинский концерн "Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС осталась полностью обесточенной из-за повреждения подстанции "Днепровской" в Днепропетровской области. На ЗАЭС в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. "Энергоатом" подготовил и отправил на станцию партию дизельного горючего, но российская сторона не пропустила ее.

Теги: запорожская аэс, дизельное топливо, отключение, диверсанты



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