Песков: Беседа Путина с Маском состоялась полтора года назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о разговоре американского бизнесмена Илона Маска с Владимиром Путиным перед обнародованием миллиардером плана урегулирования по Украине.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что телефонный разговор у них был примерно 1,5 года назад. Тематику беседы он не уточнил, передает РИА Новости.

Ранее сам американский бизнесмен, создатель Tesla и SpaceX опроверг информацию о том, что у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным в недалеком прошлом.

Напомним, Маск предложил план урегулирования из четырех пунктов: проведение повторных референдумов под эгидой ООН в присоединенных к России регионах, Россия и Украина соглашаются с любым исходом волеизъявления; в референдумах не участвует Крым – он остается российским; Украина обязуется обеспечить Крыму доступ к воде из Днепра через Северо-крымский канал и никогда более не ограничивать его; Украина остается внеблоковым, нейтральным государством.

СМИ сообщили, что бизнесмен начал рассуждать на тему мирного урегулирования российско-украинского конфликта после беседы с Путиным.