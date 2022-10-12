В Новосибирской области отметят 100-летие российского джаза - выступят Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов провел рабочую встречу с народным артистом РФ, саксофонистом Игорем Бутманом, организатором гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза. Проект стартует сегодня в Новосибирске в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области, при содействии регионального министерства культуры.

Лариса Долина, Игорь Бутман и Даниил Крамер будут участниками гала-концерта, они приехали в Новосибирскую область на 100-летие российского джаза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В этом году музыкальное сообщество отмечает знаменательную для отечественной культуры дату – столетие российского джаза. Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов от лица главы региона Андрея Травникова поприветствовал Игоря Бутмана, подчеркнув значимость стартующего сегодня в регионе проекта, в рамках которого на сцену ГКЗ имени А.М. Каца под управлением маэстро выйдет Московский джазовый оркестр.

В гала-концерте примут участие народные артисты России Лариса Долина и Даниил Крамер, ведущие представители российского джаза Андрей Кондаков, Евгений Побожий, Олег Аккуратов, Fantine. К ним присоединятся представители новосибирской джазовой сцены.

«Гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза – грандиозное культурное событие. Новосибирскую публику ждёт настоящий праздник джаза», – отметил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.