Росгвардия вернула стрелковому клубу изъятое после стрельбы в пермском вузе оружие

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

Росгвардия вернула стрелковому клубу изъятое после стрельбы в пермском вузе оружие

Росгвардия вернула центру стрелковой подготовки спортивное огнестрельное оружие, которое ранее было изъято после привлечения организации к административной ответственности.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ". По данным издания, оружие было возвращено в связи с постановлениями судов о незаконности решений контролирующего органа. Руководство центра информацию подтверждает, однако от подробных комментариев отказывается.

Год назад, после стрельбы в Пермском госуниверситете, Росгвардия возбудила в отношении ЦСП административное дело о нарушении правил хранения оружия и боеприпасов, поскольку они хранились в одной специализированной комнате сразу несколькими организациями. Кроме того, должностные лица надзорного органа аннулировали разрешения на их хранение и использование поскольку у центра отсутствовал договор о сотрудничестве с федерацией практической стрельбы России. Оба этих решения компания обжаловала в арбитражных судах. В первом случае суд первой инстанции согласился с позицией ЦСП, что действующие нормативные акты предусматривают совместное хранение оружия несколькими лицензированными организациями.

В оспаривании решений об аннулировании разрешений на хранение и использование оружия "Центр стрелковой подготовки" дошел до кассации, поскольку предыдущие инстанции в удовлетворении требования отказали. В итоге суд установил, что ЦСП, как следует из устава, уже имеет статус спортивной организации, поэтому подтверждения этого факта через соглашение с федерацией не требуется.

Теги: Росгвардия, стрелковый клуб, оружие, стрельба в пермском вузе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети