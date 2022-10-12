Росгвардия вернула стрелковому клубу изъятое после стрельбы в пермском вузе оружие

Росгвардия вернула центру стрелковой подготовки спортивное огнестрельное оружие, которое ранее было изъято после привлечения организации к административной ответственности.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ". По данным издания, оружие было возвращено в связи с постановлениями судов о незаконности решений контролирующего органа. Руководство центра информацию подтверждает, однако от подробных комментариев отказывается.

Год назад, после стрельбы в Пермском госуниверситете, Росгвардия возбудила в отношении ЦСП административное дело о нарушении правил хранения оружия и боеприпасов, поскольку они хранились в одной специализированной комнате сразу несколькими организациями. Кроме того, должностные лица надзорного органа аннулировали разрешения на их хранение и использование поскольку у центра отсутствовал договор о сотрудничестве с федерацией практической стрельбы России. Оба этих решения компания обжаловала в арбитражных судах. В первом случае суд первой инстанции согласился с позицией ЦСП, что действующие нормативные акты предусматривают совместное хранение оружия несколькими лицензированными организациями.

В оспаривании решений об аннулировании разрешений на хранение и использование оружия "Центр стрелковой подготовки" дошел до кассации, поскольку предыдущие инстанции в удовлетворении требования отказали. В итоге суд установил, что ЦСП, как следует из устава, уже имеет статус спортивной организации, поэтому подтверждения этого факта через соглашение с федерацией не требуется.