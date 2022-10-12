В Челябинской области сняли установленный в августе карантин по птичьему гриппу

В Челябинской области в 95 социальных учреждений поставили продукцию с искаженными сроками годности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Предприятие из Снежинска, полученную говяжью печень производства Аргентины, провело по документам как продукцию собственного производства и изменило дату выпуска и сроки годности продукции, чтобы иметь возможность поставить ее в учреждения для питания детей дошкольного и школьного возраста. Продукцию отправили в 15 социальных учреждений Озерска. Предприятию объявлено предостережение, работа уполномоченного лица во ФГИС "Меркурий" была заблокирована, площадка объявлена фантомной и исключена из системы "Цербер".

Кроме того, предостережения получили еще пять челябинских предприятий, чья продукция, попавшая в 80 детских дошкольных учреждений Озерска и Челябинска, имела измененные сроки годности. Информация передана в прокуратуру и региональный минобр.