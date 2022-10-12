12 Октября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пилотные программы «Подростки России» и «Дети в семье» успешно реализуют в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Обсуждали реализацию в регионе стратегических программ Уполномоченного «Подростки России» и «Дети в семье», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Мария Львова-Белова напомнила, что обе программы получили своё начало в Новосибирской области. "Увидев ту работу, которую проводит Андрей Александрович со своей командой и в отношении подростков, и в отношении маленьких детей, мы поняли, что это одни из важнейших направлений деятельности. Было сформировано две стратегические программы – «Дети в семье» и «Подростки России», которые были представлены Президенту, получили поддержку, и сейчас мы реализуем их в нескольких пилотных регионах", - сказала она.

Также, по ее словам, с губернатором Новосибирской области достигнуты договоренности о следующем этапе, проекте, который называется «Уличная социальная служба». Проект подразумевает работу команды специалистов, которые будут выходить на улицу, в места скопления молодёжи и подростков, чтобы рассказать им о тех возможностях, которые существуют.

По словам Львовой-Беловой, в Новосибирской области очень много делается и по работе с кровной семьёй, и по работе с замещающими семьями. Достигнута договоренность о том, что будет создана служба «Дети в семье» – речь идёт о малышах в возрасте до 4-х лет. В рамках службы специалисты будут содействовать сохранению кровной семьи для ребенка, возвращению к родителям из учреждения или поиска приёмной семьи, если другие пути невозможны.

львова-белова, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поблагодарил детского омбудсмена: "Хочу отметить, что у нас сложилось настоящее сотрудничество в полном понимании этого термина. Удаётся не только рассказать, как у нас организована работа, в чём мы молодцы, или услышать, где у нас есть резервы, но и согласовать дальнейшие шаги. По двум новым инициативам: первая направлена на обретение детьми полноценных семей, вторая – на развитие молодёжных и подростковых инициатив. Это хорошо укладывается в тот опыт, который мы накопили".

Губернатор сообщил, что в 2022 году в регионе будет переформатирована сеть молодёжных центров, которых в области почти 60. На их базе создадут площадки «открытое пространство», главная цель которых – создать молодёжное, подростковое сообщество. Уже реализован первый опыт – на форуме «PROрегион» прошёл конкурс-отбор молодёжных проектов, и для реализации лучших из них были выделены гранты из областного бюджета.

По словам губернатора, опыт признан удачным. При формировании проекта бюджета будет заложена бо́льшая сумма на грантовую программу в рамках форума «PROрегион».

Теги: андрей травников, подростки, дети в семье, львова-белова



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