На Среднем Урале началась аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков

На этой неделе в Свердловской области стартовала аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в первой волне испытания проходят восемь человек. В течение двух дней они заполнят тест, а также ответят на вопросы по билетам. Вопросы к соискателям касаются знания нормативной базы и истории Урала. Им, в том числе, предстоит рассказать, когда были сформированы Уральские горы, какой минерал называют "льном" и в каком населенном пункте начинается крупнейшая на Урале узкоколейная железная дорога.

При этом можно подавать заявление на аттестацию в качестве экскурсовода сразу в нескольких субъектах. Успешно прошедшие испытания получат соответствующий документ, а также нагрудную идентификационную карточку с указанием регионов России, на территории которых они смогут работать гидами.

Вторая волна аттестации в Свердловской области запланирована на декабрь этого года.