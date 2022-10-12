С начала мобилизации выявлено 1,5 тысячи нарушений закона, - Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о том, что прокуроры с начала частичной мобилизации выявили более 1,5 тыс. нарушений законодательства, благодаря их вмешательству негативные тенденции мобилизационных мероприятий в значительной степени преодолены.

"Органы прокуратуры работают над обеспечением реальной защиты граждан, не подлежащих мобилизации, принятием исчерпывающих мер по восстановлению прав, в том числе тех из них, кто необоснованно призван и уже направлен в войска. Всего с начала мобилизации прокурорами выявлено более 1,5 тыс. нарушений законодательства, для которых только актов реагирования внесено около 500", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.

Ранее Краснов завил о том, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением граждан по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех суток. Кроме того, по его словам, изъяны и проблемы системы учета лиц, пребывающих в запасе, всплыли в первые же дни мобилизации. Сейчас прокуратура занимается выявлением "ошибочного призыва".