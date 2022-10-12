12 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Только 13% россиян выплачивают или уже выплатили ипотеку

В России за два года на 11% сократилось число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас таких насчитывается 46%. Пропорционально – на 10% (до 52%) - выросло число россиян, заявляющих об отсутствии потребности улучшить жилищные условия. Это данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

13% опрошенных сейчас выплачивают или уже выплатили ипотеку. В 2020 году таких было 16% (максимальное значение за весь период исследования). В 2005 году ипотека была только у 1% респондентов.

За два года выросло (с 62% до 66%) число россиян, которые исключают для себя возможность взять ипотеку. И только 29% из этих граждан говорят, что у них нет потребности в новом жилье. 13% жалуются на маленькую зарплату и проблемы с работой, еще 6% - на невыгодные условия по кредиту, например, высокие проценты.

Теги: россияне, ипотека, опрос



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