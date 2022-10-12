Орлов: Семьям мобилизованных екатеринбуржцев помогут волонтеры и бизнес

Семьям Екатеринбурга, чьи мужчины были мобилизованы, бытовую помощь окажут волонтеры. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, горожане уже активно обращаются за поддержкой, которую оперативно оказывают добровольцы.

"Мы запустили проект - инициатива была от наших волонтерских объединений. Мы с ними, особенно последний год, очень активно сотрудничаем. Этот проект направлен на поддержку семей мобилизованных. За первые дни работы нашего волонтерского центра поступили сотни звонков. Звонки такие, что мобилизовали мужа, а нужно собрать шкаф. Из волонтеров нашелся умелец, который просто поехал и собрал. Кому-то нужно провожать и встречать ребенка из школы. Это житейские такие проблемы.Также у нас активно включился бизнес и мы с ним взаимодействуем. Сегодня Алексей Шмыков как раз будет проводить большое совещание", - заявил мэр.

Он также добавил, что поддержка самим мобилизованным оказывается в очень серьезных объемах. Это касается обмундирования, снаряжения и всего того, чего не хватает в учебных центрах. Так, на сегодняшний день все екатеринбургские призывники обеспечены всем необходимым.

"Такое не проводилось 80 лет, это тоже нужно понимать, но известно что сегодня ситуация выправляется. Сегодня у мобилизованных организовано и питание, они одеты, будут и проходят обучение, подготовку - все как положено в таких ситуациях", - отметил градоначальник.