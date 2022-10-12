В Челябинской области более 15 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации

В Челябинской области более 15 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, преимущественно вопросы связаны с оформлением документов, денежным содержанием, условиями прохождения службы, обмундированием и работой военных комиссариатов.

Напомним, горячая линия 122 работает в круглосуточном режиме. Операторы колл-центра ежедневно обрабатывают более тысячи вопросов по частичной мобилизации от жителей региона.