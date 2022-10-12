В Москве близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных

Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Для получения выплат родственникам нужно обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных.

Ранее сообщалось, что мобилизованные из столицы будут ежемесячно получать дополнительную выплату от властей города в размере 50 тысяч рублей. 5 октября Собянин объявил о новых социальных гарантиях, которые будут предоставляться мобилизованным москвичам и их семьям.