В Перми отменили фестиваль "Кошмариум"

В Перми в парке имени Максима Горького отменили фестиваль "Кошмариум". Об этом говорится на странице парка в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято по многочисленным просьбам, сообщает руководство парка.

"Парк им. Максима Горького - это парк развлечений и отдыха! Мы организуем мероприятия, которые способны создать гостям увлекательный и интересный досуг, сплотить семью, укрепить добрые отношения между людьми, создать дружественную атмосферу! Мы не можем оставить без праздника наших маленьких гостей Парка, ведь им необходимы яркие эмоции, смех и радость! Поэтому мы приняли решение провести Фестиваль сказок по мотивам А.С. Пушкина", - говорится в сообщении.

По данным "Ъ", фестиваль "Кошмариум" Горьковский парк анонсировал 6 октября. Пост с программой мероприятия собрал более 250 комментариев, основная часть которых были негативными. Часть жителей города указывали на неуместную связь мероприятия с религиозной тематикой и выражали возмущение "пропагандой американского праздника" Хэллоуина. Другие высказывали мнение, что подобный фестиваль не стоит проводить в период военных действий и мобилизации и предлагали администрации парка организовать что-то более "доброе и светлое". Пользователи отметили в комментариях официальные страницы руководства города и края, чтобы привлечь внимание властей к ситуации.

Позже анонс праздника прокомментировал гендиректор православного телеканала "Спас" Борис Корчевников. В своем telegram-канале 10 октября он написал, что запланированный в Перми фестиваль был бы "отвратительным и в мирное время шоу", а сегодня на фоне спецоперации РФ на Украине "смотрится сатанинским безумием". После этого в "ВКонтакте" со ссылкой на его комментарий была запущена петиция об отмене фестиваля, которую на момент публикации новости поддержали более 1,1 тыс. человек.