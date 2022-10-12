Власти Новосибирской области готовят заявку по созданию Агробиотехнопарка в регионе

Правительство Новосибирской области готовит заявку на создание в регионе Агробиотехнопарка – он станет инфраструктурной площадкой для компаний СибБиоНОЦа, внедряющих научные разработки в сфере АПК в производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова пояснила, что работа по созданию Агробиотехнопарка ведется в рамках утвержденной правительством РФ инициативы «Аграрная наука – шаг в будущее АПК». Так называемая «дорожная карта» уже согласована правительством региона, департаментом координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук минобрнауки России и Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий (СФНЦА) РАН.

«Агропромышленный комплекс является для Новосибирской области одной из ведущих отраслей, поэтому создание в регионе Агробиотехнопарка очень важно. Данный проект прорабатывается Правительством Новосибирской области в лице отраслевых министерств – министерства науки и инновационной политики и министерства сельского хозяйства – в рамках деятельности СибБиоНОЦ. Агробиотехнопарк, который будет создан на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, фактически станет инфраструктурой для реализации проектов компаний СибБиоНОЦа – здесь ученые сельскохозяйственной отрасли смогут осуществлять трансфер научных технологий в производство», – отметила Ирина Мануйлова.

В рамках дорожной карты предстоит определить площадки создания парка, обеспечить необходимыми инженерно-техническими коммуникациями, определить основные научно-производственные направления (специализации) в рамках Агробиотехнопарка, подготовить предложения по применению льготного налогового режима, предоставлению иных льгот и преференций организациям-участникам Агробиотехнопарка и другие направления.

Напомним, что научно-образовательный центр «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» («СибБиоНОЦ») в Новосибирской области работает при поддержке правительства региона по 2 основным направлениям: аграрному и медицинскому. Система НОЦов в РФ была запущена для повышения эффективности деятельности в сфере науки и технологий. Программа деятельности СибБиоНОЦ утверждена губернатором Новосибирской области – руководителем наблюдательного совета центра в мае 2021 года.