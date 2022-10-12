"Лучше один раз увидеть": мэр Тугулыма проверил центр для мобилизованных в Елани

Глава уральского города Тугулым Николай Черепанов посетил с проверкой учебный центр для мобилизованных в Елани.

"Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Передали бойцам посылки от близких и необходимые для прохождения службы вещи", - рассказал Черепанов на своей странице в соцсети.

Также он побеседовал с мобилизованными на различные темы.

"Поговорили о мобилизации, о семьях, которые их ждут дома, о том, какая помощь близким необходима на время их службы, как и чем поможет государство, какие меры принимаем мы и о многих других проблемах", - отметил мэр.

По словам чиновника, он проверил, как устроен армейский быт в палаточном городке.

"В целом, все обуты, одеты и сыты. Настрой боевой, как и полагается настоящим защитникам нашей Родины. Всем передают привет и обещают вернуться с победой!", - добавил Николай Черепанов.

Напомним, недавно глава другого уральского города – Полевской – Константин Поспелов объявил открытый сбор средств для поддержки мобилизованных.