Житель Екатеринбурга осужден за избиение случайной прохожей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 20-летнему жителю города, напавшему на случайную прохожую. Гособвинитель просил отправить его в колонию, однако хулиган отделался исправительными работами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось ночью 17 апреля этого года у входа в бар на улице Культуры в уральской столице. Пьяный молодой человек подошел к ранее незнакомой женщине, которая выходила из бара и направлялась в сторону дома. Совершенно безо всякой причины он нанес ей удар кулаком в лицо. В результате пострадавшая получила травмы головы. Экспертиза установила, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Как отметили в прокуратуре, агрессор полностью признал вину. Государственный обвинитель просил назначить злоумышленнику три года в колонии общего режима. Однако суд назначил один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу. Прокуратура намерена изучить его на наличие оснований для обжалования.