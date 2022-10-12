12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Клишас: Как одновременно в стране могут быть такие сервисы как Госуслуги, и столь плачевный учет запаса в армии?

Генпрокуратура, а следом и российский парламент оказались шокированы состоянием учета мобилизационного потенциала в армии. В ГП сейчас работают над выявлением случаев "ошибочного призыва", когда повестки получают старики, инвалиды, студенты – в общем те, кто не должен быть мобилизован.

Генпрокурор Игорь Краснов считает, что одна из причин такого удручающего состояния системы учета – нежелание граждан обновлять свои данные в военкоматах (впрочем, такой показатель как возраст резервиста едва ли изменится, если гражданин будет приносить свои данные хоть каждую неделю).

"Многих неурядиц при частичной мобилизации можно было избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли  в военные комиссариаты актуальные данные о себе", - сказал Краснов в интервью РИА Новости. При этом он не высказал предположений, почему граждане предпочитают не ходить в военкомат и иметь с ним как можно меньше контактов.

Тему продолжил сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он задается вопросом: "Как одновременно в Стране могут быть такие сервисы как Госуслуги и столь плачевное состояние системы учёта лиц, пребывающих в запасе...".

Правозащитница Марина Литвинович пишет: "О скорости принятия решений. Решение о мобилизации принято 21 сентября, а памятка о порядке предоставления отсрочки разослана в военные округа только 4 октября! В идеале такие документы, вместе с указом об отсрочках должны идти пакетом. 13 дней ушло на приведение первоначального решения хоть к какой-то правовой норме".

Теги: андрей клишас, игорь краснов, мобилизация, чиновники, минобороны



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