12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Киева по ряду вопросов

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина касательно позиции Украины по ряду вопросов.

Лидеры двух государств провели переговоры в Санкт-Петербурге во вторник. Как сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM, Аль Нахайян заявил о готовности продолжать оказывать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. Российский лидер поблагодарил Аль президента ОАЭ за это желание.

Как отмечает Regnum, это первая личная встреча Путина и Аль Нахайяна после избрания последнего на пост президента ОАЭ.

Теги: Аль Нахайян, Путин, Украина



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