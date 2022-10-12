Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции Киева по ряду вопросов

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина касательно позиции Украины по ряду вопросов.

Лидеры двух государств провели переговоры в Санкт-Петербурге во вторник. Как сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM, Аль Нахайян заявил о готовности продолжать оказывать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. Российский лидер поблагодарил Аль президента ОАЭ за это желание.

Как отмечает Regnum, это первая личная встреча Путина и Аль Нахайяна после избрания последнего на пост президента ОАЭ.