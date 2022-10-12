СМИ: покупки туров за рубеж упали почти до нуля

После 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, бронирования туров за границу на любые даты, кроме ближайших, у некоторых туроператоров упали практически до нуля.

Как говорят участники рынка, спрос стал частично восстанавливаться только несколько дней назад. Туристические компании стараются компенсировать снижение продаж за счет внутренних направлений: россияне по-прежнему активно бронируют туры по стране, как на ближайшие, так и на праздничные даты.

Как сообщает АТОР, несильно испугал туристов даже взрыв на Крымском мосту — после него поездки на полуостров отменили не более 25% тех, кто купил путевки, сообщают "Известия".