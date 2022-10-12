Клиенты банков жалуются на конвертацию валюты с вкладов в рубли ниже курса ЦБ

Граждане России — держатели валютных депозитов жалуются на несправедливый курс, по которому банки им конвертируют валюту в рубли при выдаче средств.

Он оказывается значительно ниже официально установленного Центробанком РФ. Согласно информации с форумов ресурсов "Сравни.ру" и "Банки.ру", жалобы начали появляться с 20 сентября – в августе их не было. Пока жалобы касаются двух банков – ВТБ и "Альфа-банка".

Банковские клиенты обращаются и в службу финансового уполномоченного. Омбудсмен фиксирует единичные жалобы на банки по оспариванию курса конвертации при выдаче средств с валютных счетов и вкладов. Часто в случае выявления нарушений банки добровольно удовлетворяют требования клиентов до момента рассмотрения обращений уполномоченным, сообщают "Ведомости".