Росреестр разрабатывает онлайн-сервис проверки данных о недвижимости

Росреестр ведет разработку цифрового сервиса, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости перед сделками с помощью QR-кода.

Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон "О персональных данных" в июле 2022 года. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Как ожидается, сервис будет запущен в 2023 году.

Он позволит проверять подлинность выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта.

Мартынова отметила, когда сервис заработает, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, сообщают "Ведомости".