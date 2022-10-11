11 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Новый король Великобритании будет коронован 6 мая 2023 года

Коронация нового британского монарха – короля Карла III – состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

В официальном сообщении Букингемского дворца говорится, что король и королева-консорт Камилла будут коронованы на службе, которая сохранит некоторые исторические элементы прошлых коронаций, но также будет "соответствовать духу времени".

Чарльз будет помазан святым маслом, получит державу, коронационное кольцо и скипетр, затем будет коронован короной Святого Эдуарда и благословлен. Камилла также будет помазана святым маслом и коронована.

По неподтвержденным данным, список гостей составит около 2 тыс. человек.

В течение последних 900 лет церемония проходила в Вестминстерском аббатстве, и с 1066 года ее почти всегда проводил архиепископ Кентерберийский. Инсайдеры во дворце сообщили Mail в воскресенье, что герцогу Норфолку, который как граф-маршал несет ответственность за организацию церемонии, было поручено сделать ее более простой, короткой и разнообразной, отражающей современную Британию. "Король убрал большую часть коронации, признав, что мир изменился за последние 70 лет", — сообщил газете источник.

Теги: карл III, коронация, монарх, великобритания



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