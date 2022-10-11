СМИ: Оформление паспорта и загранпаспорта стало недоступно на портале Госуслуг

Сервисы по оформлению загранспаспортов, паспортов РФ, стали недоступны на портале Госуслуг, передает ТАСС. Также нет возможности оформить собственно регистрацию на портале. Разъяснений Минцифры и Ростелекома (оператора портала) пока не было.

В конце августа этого года стало известно, что приостановлен прием документов на изготовление 10-летнего загранпаспорта. "С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - объяснили в консульском департаменте МИД. Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжалось без изменений в установленном порядке. В конце сентября консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на десять лет.