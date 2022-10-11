Алексею Кравченко - 53 года: герой «Лучших в аду» Пригожина накануне отметил день рождения

Известный российский актер Алексей Кравченко 10 октября отпраздновал день рождения – ему исполнилось 53 года. Карьера Алексея Евгеньевича началась в 1980-х годах, и на сегодня Кравченко снялся более чем в 70 фильмах. Также с 2007 года он играет на сцене Московского художественного театра им. Чехова. Одной из его последних работ стала роль в военной драме «Лучшие в аду».

Кравченко неоднократно снимался в военных драмах, поскольку очень органично смотрится в роли сильных, волевых командиров, людей с оружием в руках. Одна из его последних работ – роль «Шёпота» в боевике «Лучшие в аду» - не стала исключением.

Кинолента Евгения Пригожина и погибшего незадолго до премьеры Героя России (посмертно) Алексея Нагина, который писал к ней сценарий, повествует о противостоянии двух групп бойцов – «белых» (ЧВК «Вагнер») и «желтых». Задача первых – занять высотку, откуда поле боя просматривается на много километров. Фильм отличается зрелищными сценами боев с участием минометов, танков и РСЗО. Примечательно, что создатели киноленты намеренно не стали разделять персонажей на плохих и хороших – показана лишь слаженная работа боевых групп. Зрителю дают понять, что противник тоже бывает непростым. Еще в фильме нет одного главного героя, да и вообще не уделяется внимания раскрытию чьих-либо характеров. Можно сказать, что в центре сюжета – бой, расписанный до мелочей.

Алексей Кравченко в «Лучших в аду» играет старшего по направлению у «белых». По ходу фильма он также много раз появляется в кадре у интерактивной карты как рассказчик, чтобы объяснить происходящее на экране и цели боевых задач, фактически проводя разбор операции.

«Лучшие в Аду», безусловно, понравится тем, кто придирается к американским боевикам за то, что там герои неправильно вскидывают автомат, не так держат руку на цевье, вешают аптечку не с той стороны. Тут вам и пошаговая инструкция по наложению жгутов, и наглядный пример того, что будет, если наложить его неправильно, и идеальная работа в двойках в помещении, подавление противника в замкнутом пространстве, совместные действия с артиллерией, эвакуация раненных – в общем, всё согласно уставу», – говорится в одной из рецензий на фильм, премьера которого состоялась 5 октября на платформе ЯRUS. Менее чем за неделю только в этой социальной сети его посмотрели почти 3 млн человек.

Зрители восхитились реалистичностью происходящего на экране и спецэффектами. В полку поклонников бойцов «Лучших в аду», безусловно, прибыло. Кстати, снималась драма в реальных горячих точках, поэтому разрушенные дома в кадре – это не декорации.

Кстати, в фильмах, снятых по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина, Кравченко был занят не один раз. Это «Солнцепёк», повествующий о событиях на Украине 2014 года, и «Шугалей 3», который рассказывает историю социолога Максима Шугалея, попавшего в ливийскую тюрьму. Зрители и критики называли их одними из лучших отечественных патриотических фильмов последних лет.

А свою карьеру актер начал в 1985 году. По его воспоминаниям, в кино он попал случайно, зато сразу же на главную роль – в фильм Элема Климова «Иди и смотри». На эту роль пробовались десятки ребят со всего Советского союза, однако только Алексей прошел все этапы строгого отбора. Но на этом испытания не закончились. Так как ему предстояло сыграть «ребенка войны», Кравченко заставили сильно похудеть. Для этого он бегал по 25 км в сутки и питался одними ягодами.

После съемок Кравченко окончил 8 классов школы, учился в ПТУ, отслужил в армии. По возвращении Алексей поступил в Щукинское театральное училище, сыграл в фильме «Мелкий бес» и стал просто нарасхват. Он получал роли в таких ставших впоследствии популярными лентах как «Бригада», «Спецназ», «9 рота». Параллельно Кравченко работал в Театре им. Вахтангова и МХТ им. Чехова.