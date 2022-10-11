Навального в шестой раз подряд отправили в ШИЗО – за отказ мыть забор

Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК строгого режима №6 в Мелехово (Владимирская область), оказался в штрафном изоляторе колонии шестой раз подряд.

В соцсетях оппозиционера появилось сообщение с подробностями. "Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина — отказался мыть забор. Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред", - говорится в сообщении.