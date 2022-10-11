Поставка американских ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины, - Кремль

Поставки США современных систем ПВО Киеву не изменят целей спецоперации, но сделают конфликт более болезненным и длительным для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, накануне стало известно о намерении Вашингтона поставить американские системы ПВО киевскому режиму.

"Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", — цитирует его РИА Новости.

Ранее Белый дом сообщил, что американский президент Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым вооружением, в том числе системами ПВО.

Байден в разговоре с президентом Украины осудил ракетные удары России.