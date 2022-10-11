В Челябинской области по подозрению в поджоге мэрии города задержали участников рок-группы

В Челябинской области задержали подозреваемых в поджоге администрации города Бакал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью в городе Бакал. Неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Огонь в течение нескольких минут потушил сторож. В результате пожара оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд. Никто не пострадал.

Задержаны двое жителей региона. Они являются участниками бакальской рок-группы "Room 32" и состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.