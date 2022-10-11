СБУ объявила в розыск тюменских сенаторов и депутатов

Тюменские сенаторы Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов, а также депутаты Госдумы от региона Иван Квитка, Анатолий Карпов, Эрнест Валеев объявлены в розыск спецслужбами Украины, сообщает "РБК-Тюмень".

Решение было принято после ударов по инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее СБУ объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. Сразу после этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием Медведева.

В СКР сообщают, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших решения.