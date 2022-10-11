11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Минздрав компенсирует свердловским больницам отсутствие медиков, отправившихся в ЛДНР

Свердловским медучреждениям возместят затраты на отправку и содержание их специалистов в ЛДНР. Об этом сообщается в приказе, утвержденном областным минздравом и опубликованном на сайте правовой информации.

Размер компенсации определяется исходя из численности сотрудников, которых медучреждение отправило в командировку, а также срока их поездки. Для расчета больница должна предоставить пояснительную записку, которая описывала бы все расходы: на проезд, на проживание в жилом помещении, документ о дополнительных тратах, связанных с проживанием вне постоянного места жительства. Помимо этого необходимо предоставить в областной минздрав справку об отсутствии долгов по налогам у медучреждения и иные документы, прописанные в приказе.

Напомним, что еще в августе было принято решение отправить медицинский персонал Свердловской области в Макеевку для помощи и обмена опытом с донбасскими специалистами.

Теги: минздрав, медик, компенсация, затраты



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