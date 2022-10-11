Больше половины детской продукции в Свердловской области продается с нарушениями

Более половины детской продукции, которая продается в Свердловской области, реализовывается с нарушениями. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за девять месяцев 2022 года специалисты по защите прав потребителей провели 59 проверок торговых предприятий, продающих товары для детей. Было проинспектировано 7 тысяч 276 единиц продукции, 4 тысячи 780 единиц реализовывалось с нарушениями (65,5%).

Специалисты назвали основные из них. Как правило, это отсутствие либо неполная маркировка, установленная требованиями технических регламентов; отсутствие либо нанесение с нарушениями маркировки средствами идентификации, а также отсутствие либо ненадлежащее оформление товаросопроводительных документов.

Составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафов составила 230 тысяч рублей. Организациям объявлено 42 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, выданы рекомендации по их соблюдению.