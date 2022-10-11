11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

УГМК приняла решение обновить проект "Екатеринбург-Сити"

Новый проект планировки для дальнейшего строительства "Екатеринбург-Сити" вынесли на общественные обсуждения. Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на гендиректора компании Евгения Мордовина, концепцию строительства пришлось изменить, поскольку в основе прежней лежал проект "Медная гора", где отсутствовала необходимая для будущих жителей инфраструктура.

По словам Мордовина, в отношении земельных участков действует проект планировки от 2017 года, куда и входила "Медная гора". Однако с течением времени стало понятно, что в проекте нет функций образования и жилья, а застройка и вовсе грозила объектам культурного наследия. В связи с этим полтора года назад была разработана новая концепция, на основе которой разработали и новый проект планировки. Он как раз сейчас и вынесен на общественные обсуждения.

Из новшеств в проекте предусмотрены большая пешеходная зона и проработаны функции жилья и образования. Также в "Екатеринбург-Сити" будет отдано в два раза меньше места под жилье - с 720 кв.м. в изначальном варианте, до 360 кв.м. Строительство небоскребов потребует от УГМК 50 млрд рублей.

Общественные обсуждения продлятся до 1 ноября. Прием предложений и замечаний начинается с 14 октября.

Теги: УГМК, Екатеринбург-Сити, проект



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