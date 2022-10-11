11 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры не подтвердило информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей портала "Госуслуги".

В Telegram-канале министерства подчеркивается, что данные пользователей не были скомпрометированы, информация надежно защищена.

Ранее в СМИ появилась информация, что в сеть утекли данные россиян, которые могли находиться на портале "Госуслуг". В открытый доступ якобы выложили базу данных из 5 тысяч строк. Предполагалось, что данные были получены благодаря утекшим ключам к сертификатам для доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации.

"Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг", - заявили в Минцифры.

Ранее сообщалось, что Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии документа предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Так, для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов, штраф составит 200 тыс. – 400 тыс. руб.

Теги: госуслуги, утечка данных, минцифры



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