В Челябинской области 733 детям мобилизованных начислили единовременную выплату

В Челябинской области единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей начислили 733 детям мобилизованных южноуральцев. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Напомним, в Челябинской области приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачивать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель.

Пожилые родители или родители с инвалидностью предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.