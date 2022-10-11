В Челябинской области местный житель обманул 14 человек, предлагая юридическую помощь

Жителя Миасса подозревают в совершении серии мошенничеств. Под видом оказания юридической помощи он похитил у 14 граждан около 100 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, юридическую помощь он предлагал в социальной сети. Однако после получения денег на связь с потерпевшими больше не выходил. От действий злоумышленника пострадали и жители соседних областей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.