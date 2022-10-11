11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Федеральный бюджет направил 700 миллионов рублей на благоустройство Академического и Солнечного

Свердловская область получила из федерального бюджета более 700 млн рублей на строительство транспортной инфраструктуры Академического и Солнечного районов. Реализация проекта запланирована на 2024 год и пройдет в рамках программы стимулирования жилищного строительства "Стимул".

"Программа нацелена на создание социальной и транспортной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки, где реализуются проекты комплексного освоения территорий. В Свердловской области такими районами стали Академический и Солнечный. Благодаря программе "Стимул" в текущем году здесь велось строительство двух школ и девяти участков дорог. На эти цели Свердловская область привлекла 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и около 600 млн рублей добавила из регионального", — рассказали Накануне.RU в департаменте информполитики.

Своевременное финансирование позволит уже в ближайшее время начать строительство улицы Рябинина от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау. В число работ включено также строительство улицы Вавилова, от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау, между кварталами 11 и 12.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед нами задачу ежегодно вводить около 3 млн кв.м. жилья. Программа стимулирования жилищного строительства позволяет застройщикам планомерно наращивать объемы вводимого жилья, а людям заезжать не в "голый" район, а в место с комфортными условиями для жизни. Благодаря государственной поддержке строительной отрасли Свердловская область выполнит задачи по объемам ввода жилья и по строительству социальных объектов", — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Планируется, что программа стимулирования жилья позволит увеличить количество жилья в Академическом и Солнечном еще на 320 тыс. кв.м. уже в этом году.

Теги: бюджет, Академический, Солнечный, инфраструктура, транспорт



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