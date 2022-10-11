11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК
Фото: Накануне,ru

Шойгу проверил подготовку мобилизованных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации.

Особое внимание Шойгу уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны. Также министр проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооруженных сил.

На военном полигоне Шойгу заслушал доклад заместителя министра обороны РФ Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учётным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции. Заслушав доклад, глава Минобороны поручил сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции. Также министр поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток.

Теги: Сергей Шойгу, министр обороны РФ, Западный военный округ



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