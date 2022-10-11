Зюганов назвал новость о задержании его внука в Москве провокацией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией новость о том, что его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержала полиция из-за неоплаченного на заправке топлива.

"Да, провокация… они и не прекращались… все это уже было в отношении (нас)", - ответил лидер КПРФ на вопрос РИА Новости о произошедшем с Леонидом Зюгановым.

Ранее Telegram-канад Baza сообщил, что полиция остановила Infiniti Зюганова-младшего на Кутузовском проспекте в Москве из-за информации о неоплаченной еще в конце сентября заправке автомобиля на одной из АЗС столицы.