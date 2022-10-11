Эрдоган планирует встретиться с Путиным в среду в Астане

Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в среду на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника.

Эрдоган заявлял, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в ближайшие "три-четыре дня", сообщает РИА Новости.

Ранее турецкое издание Milliyet писало, что Турция пытается устроить переговоры по украинскому конфликту, но не между Москвой и Киевом, а между Москвой и "коллективным Западом". Встреча может пройти в Стамбуле.