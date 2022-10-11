Все ненецкие оленеводы получат бронь от мобилизации – губернатор НАО

В Ненецком автономном округе бронь от мобилизации получат все оленеводы. Решение было принято на заседании оперштаба региона, сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

"Оленеводство – это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО", - прокомментировал это решение глава региона.

Он не сообщил, сколько всего в регионе оленеводов и какое "задание" по мобилизации получил НАО.