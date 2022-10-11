Госкомпания "Росагролизинг" хочет купить роскошный автомобиль за 18 миллионов рублей

Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" разместила закупку на приобретение автомобиля представительского класса Hyundai Genesis G90L (или его эквивалента) за 17,9 млн руб. (для сравнения: специализированный трактор стоит 19-20 млн руб.). На закупку обратил внимание Telegram-канал "Арбитр.".

Подведомственная Минсельхозу лизинговая компания нуждается в автомобиле с мощностью двигателя более 400 л.с., цвет кузова нужен черный, разгон до сотни за 6,5 сек., аудиосистема Lexicon Quantum Logic Surround с функцией Clari-Fi, раздельные VIP кресла для двух пассажиров с электрорегулировками, включая подголовники и память положения.

"Что-то нам подсказывает, что представительский седан явно закупается не для передачи в лизинг сельхозпроизводителям", - иронизируют авторы канала.

Закупка роскошного автомобиля размещена на фоне сообщений о дефицитном бюджете страны на 2023 год, а также на фоне жалоб фермеров на недоступность сельхозтехники при текущих ставках.

"Росагролизинг" в середине прошлого десятилетия уже попадал в скандал, связанный с нецелевым расходованием средств. Тогда дело о хищении средств компании расследовалось в России, также дело об отмывании денег было возбуждено в Швейцарии. Сообщалось, что фигуранткой дела стала Елена Скрынник, экс-министр сельского хозяйства РФ, возглавлявшая "Росагролизинг" в начале нулевых – именно к этому периоду относились махинации, по которым велось расследование.

Ранее "Арбитр." публиковал данные о похожей закупке для Санкт-Петербургского филиала МНТК "Микрохирургия глаза им. Федорова": Toyota Land Cruiser за 15.5 млн. руб. Тогда на нее обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал закупку "вызывающей". "Не уверен, что в нынешних условиях — это жизненно необходимо. Сегодня тратить миллионы Минздрава на закупку люксовых иномарок для чиновников — недопустимо!" – заявил Хинштейн. Он обратился к министру здравоохранения, после чего закупка была отменена. Пока реакция депутата на не менее вызывающую закупку "Росагролизинга" неизвестна.