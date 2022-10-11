В Якутии первые семьи мобилизованных получили поддержку от республиканских властей

Первые 26 семей мобилизованных получили единовременную выплату в 200 тыс. руб., сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"Эта выплата полагается не только семьям мобилизованных граждан, но и семьям добровольцев и контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции. Мы будем поддерживать наших героев и их семьи", - уточнил Николаев.

Ранее стало известно, что в республику вернулись около 300 местных жителей, мобилизованных "по ошибке".