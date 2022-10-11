Здание посольства России в Берлине забросали баллонами с красной краской

Неизвестные забросали здание посольства РФ в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инцидент произошел вечером 10 октября. Пострадавших нет.

Атаку совершили несколько человек. Они забросали посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания, пишет Regnum.

Напомним, накануне утром в Киеве и других городах Украины прозвучали взрывы. Минобороны РФ сообщило о поражении высокоточным оружием большой дальности ряда целей — объектов систем военного управления, связи и энергетики.